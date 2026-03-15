"Український Голанд" забив другий гол за Утрехт в Ередивізі

Український форвард Утрехта Артем Степанов відзначився другим голом у чемпіонаті Нідерландів.

Нападник вийшов у стартовому складі своєї команди на матч 26 туру Ередивізі проти Твенте.

На 32-й хвилині зустрічі Утрехт відкрив рахунок. Степанов вдало зіграв на добиванні, записавши на свій рахунок другий гол в сезоні.

Artem Stepanov tikt de rebound binnen na een sterke actie van Ángel Alarcón 🎯#tweutr pic.twitter.com/MSHc0Cc9MF — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2026

Нагадаємо, що Артем приєднався до Утрехта наприкінці січня 2026-го року, де виступає на правах оренди. Українець зіграв 8 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

У 25-му турі нідерландської Суперліги в матчі проти АЗ 18-річний форвард відзначився дебютним голом. Українець реалізував пенальті та допоміг Утрехту здобути домашню перемогу з рахунком 2:0.