Циганков – про перемогу над Ісландією: Я вважаю, що ми повинні завжди так грати

Микола Дендак — 17 листопада 2025, 09:55
Півзахисник каталонської Жирони Віктор Циганков задоволений грою збірної України проти Ісландії в останньому турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Своїми думками він поділився у післяматчевому коментарі.

"Я думаю, що ми повинні так постійно грати. Це все-таки збірна. Сьогодні ми дійсно вважали, що ця гра вирішує все для нас, для людей. Дуже важкі часи для всіх, і ми дійсно своєю роботою хотіли показати, що хочемо подарувати людям ці емоції. Дуже радий, що це нам вдалося", – сказав Циганков.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

