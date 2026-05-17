Циганков – у старті Жирони на матч з Атлетико у Ла Лізі

Вінгер збірної України Віктор Циганков розпочне у стартовому складі Жирони матч 37 туру Ла Ліги проти мадридського Атлетико.

20-річний воротар Владислав Крапивцов залишився у запасі. Натомість Владислав Ванат гру пропускає через травму.

Атлетико: Облак, Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері, Баена, Варгас, Коке, Сімеоне, Грізманн, Лукман

Жирона: Гассаніга, Мартінес, Франсес, Вітор, Морено, Унахі, Вітсель, Мартін, Хіль, Рока, Циганков

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сівітас Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "матрацники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,81. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 3,75.

Зазначимо, що Атлетико посідає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Жирона – 15-ту. Вони мають у своєму активі 66 та 40 очок відповідно.

