Циганков зіграє з перших хвилин у матчі Жирони проти Реала Сосьєдад

Олексій Мурзак — 14 травня 2026, 20:12
Український вінгер Жирони Віктор Циганков вийде у старті на матч 36 туру Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.

Стартову 11-тку оприлюднила пресслужба каталонської команди.

Водночас ще один представник Жирони Владислав Ванат опинився поза заявкою, адже досі заліковує травму. 

Матч, який розпочнеться 14 травня о 22:00 за київським часом, можна буде подивитися у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO.

Востаннє команди грали між собою 12 грудня 2025 року. Тоді Жирона здобула перемогу з рахунком 2:1, де дублем відзначився саме Віктор Циганков.

Зазначимо, що каталонці посідають 19-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, а Реал Сосьєдад – восьму. При цьому відстань між ними складає лише п'ять очок.

