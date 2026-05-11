Асист Циганкова врятував Жирону від поразки проти Райо Вальєкано у 35 турі Ла Ліги: відома оцінка українця

У понеділок, 11 травня, на "Естадіо де Вальєкас" відбувся матч 35-го туру іспанської Ла Ліги, у якому Райо Вальєкано приймало Жирону.

"Біло-червоні" та "бджоли" не змогли знайти сильнішого у протистоянні. Наприкінці гри Алеман з подачі Лопеса забив м'яч і, здавалося, що приніс своїй команді перемогу.

Для 28-річного бразильця – це сьомий гол за Райо Вальєкано. Але під саму завісу матчу 39-річний Стуані з асисту Циганкова відзначився голом та врятував Жирону від поразки.

Український правий вінгер "жиронців" Віктор Циганков провів на полі весь матч та отримав від аналітичного порталу Sofascore оцінку 6.6. За гру він віддав одну результативну передачу, віддав 18 успішних передач із 24, двічі пробив по воротах та виконав один успішний крос.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

35 тур, 11 травня

Райо Вальєкано – Жирона 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Алеман, 1:1 – 90 Стуані

Після цього матчу підопічні Мічела Санчеса залишилися на 17-му місці в іспанському чемпіонаті, відстаючи від зони виживання лише на два очки.

Нагадаємо, напередодні Барселона завдяки голам Решфорда та Торреса перемогла Реал з рахунком 2:0 у 35 турі іспанського чемпіонату. Після цього матчу "синьо-гранатові" достроково стали 29-кратними чемпіонами Іспанії.