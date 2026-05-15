Тренер Жирони: Циганков добре зіграв на позиції центрфорварда
Головний тренер Жирони Мічел Санчес оцінив гру Віктора Циганкова у поєдинку проти Реал Сосьєдада, де вінгер збірної України діяв на незвичній для себе позиції центрфорварда.
Слова Мічела наводить FutbolFantasy.
"Я вже планував цю ситуацію ще у грі з Райо Вальєкано, але дискваліфікація Браяна Хіля не дозволила мені це зробити. І я думаю, що Циганков зіграв добре. У нього було два-три хороші моменти, він провів відмінний матч, тому що я просив його бути дуже уважним, особливо при володінні м'ячем у Унаї та при підключеннях Джоела, Алекса Морено, Арнау та Браяна. Він був залучений до гри, постійно перебував у штрафному майданчику, добре грає головою і вміє завершувати атаки.
Абель Руїс сьогодні почувався погано і сказав, що не може грати. Через відсутність Ван де Бека у нас майже не залишилося варіантів, крім Стуані. Він зараз докладає неймовірних зусиль, щоб допомагати команді. Іншої альтернативи просто немає. А Віктор – гравець, який може діяти на цій позиції", – заявив Мічел.
Нагадаємо, 14 травня Жирона в 36 турі Ла Ліги зіграла внічию з Реал Сосьєдадом 1:1. У поточному сезоні на рахунку Циганкова 7 голів і 5 асистів у 32 матчах за Жирону в усіх турнірах.