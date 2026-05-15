Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Жирони: Циганков добре зіграв на позиції центрфорварда

Олег Дідух — 15 травня 2026, 12:47
Тренер Жирони: Циганков добре зіграв на позиції центрфорварда
Віктор Циганков
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес оцінив гру Віктора Циганкова у поєдинку проти Реал Сосьєдада, де вінгер збірної України діяв на незвичній для себе позиції центрфорварда.

Слова Мічела наводить FutbolFantasy.

"Я вже планував цю ситуацію ще у грі з Райо Вальєкано, але дискваліфікація Браяна Хіля не дозволила мені це зробити. І я думаю, що Циганков зіграв добре. У нього було два-три хороші моменти, він провів відмінний матч, тому що я просив його бути дуже уважним, особливо при володінні м'ячем у Унаї та при підключеннях Джоела, Алекса Морено, Арнау та Браяна. Він був залучений до гри, постійно перебував у штрафному майданчику, добре грає головою і вміє завершувати атаки.

Абель Руїс сьогодні почувався погано і сказав, що не може грати. Через відсутність Ван де Бека у нас майже не залишилося варіантів, крім Стуані. Він зараз докладає неймовірних зусиль, щоб допомагати команді. Іншої альтернативи просто немає. А Віктор – гравець, який може діяти на цій позиції", – заявив Мічел.

Нагадаємо, 14 травня Жирона в 36 турі Ла Ліги зіграла внічию з Реал Сосьєдадом 1:1. У поточному сезоні на рахунку Циганкова 7 голів і 5 асистів у 32 матчах за Жирону в усіх турнірах.

Жирона Віктор Циганков Мічел Санчес

Жирона

Жирона з Циганковим поділила очки із Сосьєдадом, Реал розібрався з Ов'єдо у 36 турі Ла Ліги
Циганков зіграє з перших хвилин у матчі Жирони проти Реала Сосьєдад
Жирона – Реал Сосьєдад. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги
Жирона – Реал Сосьєдад: хто фаворит матчу 36 туру Ла Ліги
Асист Циганкова врятував Жирону від поразки проти Райо Вальєкано у 35 турі Ла Ліги: відома оцінка українця

Останні новини