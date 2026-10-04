Мальдера розповів про втрату трьох гравців збірної України перед матчем з Угорщиною в Лізі націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив, чому Богдан Михайліченко, Микола Шапаренко та Олександр Зубков не зможуть допомогти команді у матчі-відповіді проти Угорщини у 4-му турі Ліги націй.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Михайліченко, ймовірно, не зможе зіграти. У нього була застуда протягом останніх днів. Зубков – у нього біль в спині, завтра зранку вирішуватимемо, чи він зможе зіграти. Шапаренко має проблеми з ногою".

Зауважимо, що наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

А напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку.