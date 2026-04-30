Циганков може продовжити кар’єру в Туреччині – ЗМІ

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков опинився у сфері інтересів турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє Fotomac.

За їхньою інформацією, Циганков є головною трансферною метою Трабзонспора на найближче літнє трансферне вікно.

Турецький клуб уже цікавився Віктором влітку 2025 року, проте тоді здійснити трансфер не вдалося. Зараз можливість переходу вища: контракт 28-річного із Жироною діє до літа 2027 року та досі не продовжений. Цей факт змусить каталонський клуб бути більш поступливим у переговорах.

Наразі за Трабзонспор уже виступає два українці – Арсеній Батагов і Олександр Зубков. Останній, який виступає на тій же позиції, що і Циганков (правий вінгер), може покинути турецький клуб влітку.