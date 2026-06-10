Згадали Ваната: у Жироні знайшли причини вильоту з Ла Ліги

Президент ради директорів іспанської Жирони Пере Гвардіола пояснив причини вильоту команди з Ла Ліги.

Його слова наводить Marca.

Він переконаний, що тут присутній не один фактор такого провалу. За словами Гвардіоли, причинами пониження у класі є мала результативність, а також травми провідних гравців – голкіпера Марка-Андре тер Штегена та нападника Владислава Ваната.

"Ми вже 10 років у Жироні і погоджуємося, що у нас більш професійний клуб, більша соціальна база, більше майна, і ми зростаємо. Очевидно, ми опустилися вниз, і це сильний удар. Ми не досягли успіху, це реальність. Але ми не вилетіли через один фактор, а через кілька причин: брак голів, травми тер Штегена і Ваната", – сказав Гвардіола.

За підсумками розіграшу Ла Ліги-2025/26 Жирона стала 19-ю (передостаннє місце), набравши 41 бал у 38 турах. Після цього команду покинув її головний тренер Мічел Санчес.

Попри негативний результат, "червоно-білі" прагнуть зберегти у своїй обоймі українського форварда Ваната. Водночас інший український легіонер каталонського колективу Віктор Циганков привернув увагу цілої низки клубів.

Раніше повідомлялося, що бюджет Жирони у наступному сезоні-2026/27 зменшиться в два рази порівняно з розіграшем-2025/26.