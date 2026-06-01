Український вінгер погодився змінити клубну прописку, але трансфер залежить від продажу його земляка

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков погодився на перехід у Трабзонспор.

Про це повідомляє Spor.

Клуб, за який вже виступають земляки потенційного новачка, а саме Олександр Зубков та Арсеній Батагов, вже почав працювати над підписанням гравця.

Водночас зазначено, що пропозицію щодо Циганкова Трабзонспор буде готовий зробити після того, як продасть Зубкова, яким цікавляться в МЛС.

Також до складу "бордових" перейде півзахисник Дженоа Руслан Малиновський.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 34 матчі на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.