Український вінгер погодився змінити клубну прописку, але трансфер залежить від продажу його земляка
Віктор Циганков
Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков погодився на перехід у Трабзонспор.
Про це повідомляє Spor.
Клуб, за який вже виступають земляки потенційного новачка, а саме Олександр Зубков та Арсеній Батагов, вже почав працювати над підписанням гравця.
Водночас зазначено, що пропозицію щодо Циганкова Трабзонспор буде готовий зробити після того, як продасть Зубкова, яким цікавляться в МЛС.
Також до складу "бордових" перейде півзахисник Дженоа Руслан Малиновський.
У поточному сезоні на рахунку Циганкова 34 матчі на клубному рівні, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.