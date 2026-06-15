Старт Іспанії, Бельгія проти Салаха та Уругвай із Вальверде йде за першою перемогою. Анонс п'ятого дня ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 з футболу набирає обертів, тому п'ятий ігровий день обіцяє принести нові цікаві протистояння у рамках групового етапу. Головною стравою вечора 15 червня буде довгоочікуваний старт чемпіонів світу-2010 іспанців та бельгійців, які добре знайомі українському фану з кваліфікації Ліги націй чи Євро-2024.

А от нічна програма Мундіалю (проти 16 червня) підготувала на уболівальників дві інтригуючі дуелі – Саудівська Аравія проти Уругваю та Іран проти Нової Зеландії.

Розклад матчів п'ятого дня ЧС-2026

Іспанія 15 червня першою розпочне вечірню програму ігрового дня. Після чого фанати зможуть переглянути гру бельгійської команди Руді Гарсіої Натомість у вівторок, 16 червня, на фанів чекатимуть протистояння Саудівська Аравія – Уругвай та Іран – Нова Зеландія. Обидва останні поєдинки відбудуться о 01:00 та 04:00 (за київським часом) відповідно.

Понеділок, 15 червня

19:00. Іспанія – Кабо-Верде (Група Н)

22:00. Бельгія – Єгипет (Група G)

Вівторок, 16 червня

01:00. Саудівська Аравія – Уругвай (Група Н)

04:00. Іран – Нова Зеландія (Група G)

Іспанія – Кабо-Верде: чемпіон світу-2010 проти дебютанта Мундіалю

Першими у групі Н на ЧС-2026 стартуватимуть один із головних фаворитів змагань та аутсайдер – Іспанія проти Кабо-Верде. Поєдинок прийме "Mercedes-Menz Stadium" в Атланті.

Зустріч розсудить йорданський арбітр Адам Махадмех. Це буде дебютна очна дуель цих двох збірних.

Востаннє "Фурія Роха" тріумфувала на чемпіонатах світу ще у 2010-му, коли у додаткових таймах фіналу мінімально обіграла Нідерланди 1:0. Єдиний та переможний гол забив легендарний півзахисник каталонської Барселони Андрес Іньєста.

Після цього переможного Мундіалю іспанці більше не дісталися навіть до стадії чвертьфіналу – двічі зупинилися в 1/8 фіналу (2017/18, 2021/22) та одного разу навіть не вийшли із групи (2013/2014). Тому у "Червоної фурії" є достатньо мотивації, аби нарешті підійняти престижний трофей над своєю головою.

Що варто знати про збірну Іспанії?

Рейтинг ФІФА: 2 місце

Сумарна вартість складу: 1,22 мільярда євро.

Найдорожчий гравець: Ламін Ямал (Барселона, Іспанія) – 200 мільйонів євро.

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад) – 25 голів (у 53 матчах). Рекордсмен в історії: Давід Вілья – 59 м'ячів (у 98 іграх).

Гвардієць команди: Родрі (Манчестер Сіті) – 62 матчі. Рекордсмен в історії: Серхіо Рамос – 180 зустрічей.

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте (64 роки)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (2010)

Найбільшою обговорюваної темою напередодні старту Іспанії на ЧС був стан здоров'я Ламіна Ямала, який отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги. Вінгер Барселони вже повернувся до тренувального процесу з основою національної команди.

Ламін Ямал Getty Images

Головний тренер іспанської збірної прокоментував стан 18-річної зірки.

"Дайте мені самому вирішити, гаразд? Він у хорошій формі і підійшов до турніру саме в кондиціях, на які ми розраховували. З ним усе гаразд, як і з іншими гравцями, які мали певні проблеми зі здоров'ям. Усі готові вийти на поле, але ця трійка (Муньйос, Ніко та Ямал) не гратиме з перших хвилин. Побачимо, як розгортатиметься матч", – відповів наставник.

Щодо Кабо-Верде, то ця збірна є абсолютним дебютантом в історії чемпіонату світу. Вихід країни із населенням понад 520 тисяч на Мундіаль став величезною сенсацією.

Якщо на ЧС Кабо-Верде немає жодного досвіду, то чотири рази грала у Кубку африканських націй. Найкращим досягненням на цьому турнірі є чвертьфінал у сезонах 2012/13 та 2023/24 (поразки від Гани 0:2 та ПАР 1:2 по пенальті).

Збірна Кабо-Верде: що потрібно знати?

Рейтинг ФІФА: 67 місце

Сумарна вартість складу: 54,5 мільйона євро

Найдорожчий гравець: Логан Кошта (Вільярреал) – 15 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Раян Мендіш – 22 голи (у 96 матчах), який є рекордсменом в історії збірної

Гвардієць команди: Раян Мендіш – 96 ігор (рекордсмен в історії).

Головний тренер: Бубішта (56 років)

Найвище досягнення на ЧС: абсолютний дебютант

Відзначимо, що скромну збірну очолює 56-річний наставник Бубішта, який працює з командою із кінця січня 2020-го. До цього двічі виконував роль асистента наставника – протягом 2007-2013 та 2016-2017.

Бельгія – Єгипет: Лукаку проти Салаха

Бельгія – ще одна збірна, котра 15 червня розпочинає свій шлях на ЧС-2026. Для цієї європейської команди поточний Мундіаль стане вже 15-м в історії.

Бельгійська збірна двічі доходила до бронзового фіналу. Вперше це було у сезоні-1985/86, коли поступилася Франції у додатковий час 2:4. Друга спроба бельгійців взяти "бронзу" була успішною – перемога над Англією 2:0. Голи забивали Томас Меньє та Еден Азар.

Головне про збірну Бельгії

Рейтинг ФІФА: 9 місце

Сумарна вартість складу: 547,5 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Лоіс Опенда (Ювентус) – 60 мільйонів євро.

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Ромелу Лукаку – 90 голів (у 126 поєдинках), який є рекордсменом в історії

Гвардієць команди: Аксель Вітсель – 138 матчів. Рекордсмен в історії: Як Венторген – 157 ігор

Головний тренер: Руді Гарсія (62 роки)

Найвище досягнення на ЧС: бронзовий призер сезону-2017/18

На попередньому чемпіонаті світу Бельгія провалилася на груповому етапі, фінішувавши третьою у квартеті F (4 бали у трьох турах).

Натомість у збірної Єгипту значно менший досвід виступів на Мундіалях. Вперше ця африканська команда дебютувала на ЧС у сезоні-1933/34. Цікаво, що якраз у своєму першому чемпіонаті світу єгиптяни показали наразі свій найкращий виступ – вихід до 1/8 фіналу, звідки вилетіли від Угорщини 2:4.

Після чого на двох Мундіалях Єгипет не виходить навіть із групи.

Збірна Єгипту: що відомо

Рейтинг ФІФА: 29 місце

Сумарна вартість складу: 116,48 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Омар Мармуш (Манчестер Сіті) – 50 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Мохаммед Салах – 65 голів (у 114 іграх). Рекордсмен в історії: Хоссам Хассан – 68 голів (у 176 матчах)

Гвардієць команди: Мохаммед Салах – 114 зустрічей. Рекордсмен в історії: Ахмед Хассан – 184 гри.

Головний тренер: Хоссам Хассан (59 років)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (сезон-1933/34

15 червня збірні з двох різних континентів проведуть свій п'ятий очний матч. Відзначимо, що статистика за кількістю перемог наразі на користь Єгипту – 3 звитяги проти однієї поразки. Жоден із поєдинків не зводився до мирової.

Востаннє Єгипет та Бельгія грали між собою у товариському матчі сезону-2022/23. Та гра закінчилася перемогою єгиптян 2:1.

Головними зірками в обох збірних на ЧС-2026 є Омар Мармуш, Мохаммед Салах (обидва – Єгипет), Тібо Куртуа, Кевін де Брюйне, Ромелу Лукаку, Леандро Троссар і Жеремі Доку (усі – Бельгія).

Саудівська Аравія – Уругвай: перший екзамен для команди капітана Реала

Саудівська Аравія – збірна, яка взагалі не є серед країн, яку розглядають як потенційного претендента на високі позиції на ЧС-2026.

Національна команда, найдорожчим гравцем якої є Сауд Абдулхамід із французького Ланса, зіграє на своєму восьмому Мундіалі в історії. Лише одного разу саудити виходили із групи – у сезоні-1993/94, коли в 1/8 фіналу програли Швеції 1:3.

На попередньому ЧС Саудівська Аравія набрала 3 бали у 3-х турах (1 перемога та 2 поразки), поступившись Аргентині, Польщі та Мексиці.

Збірна Саудівської Аравії: що варто знати Рейтинг ФІФА: 61 позиція



Сумарна вартість складу: 40,68 мільйонів євро



Найдорожчий гравець: Сауд Абдулхамід (Ланс) – 9 мільйонів євро



Найкращий бомбардир нинішнього складу: Салем аль-Досарі –26 голів (у 107 матчах). Рекордсмен в історії: Маджід Абдулла – 72 голи (у 117 іграх)



Гвардієць команди: Салем аль-Досарі – 107 зустрічей Рекордсмен в історії: Мохамед Ад-Деая – 178 матчів



Головний тренер: Йоргос Доніс (56 років)



Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (сезон-1993/94)

А от Уругвай є дворазовим тріумфатором ЧС (1930 та 1950). Щоправда, на своєму крайньому Мундіалі уругвайці не вийшли у плейоф – третя позиція та 4 набрані бали.

Уругваю, як і Саудівській Аравії, не дають великих шансів на високий результат на ЧС-2026. Найзірковішим гравцем команди є універсальний лідер мадридського Реала Федеріко Вальверде, який є найдорожчим гравцем збірної.

Головне про збірну Уругваю

Рейтинг ФІФА: 16 місце

Сумарна вартість складу: 359,3 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Федеріко Вальверде (Реал Мадрид) – 90 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Джорджіан Де Арраскаета – 13 голів (у 59 матчах). Рекордсмен в історії: Луїс Суарес – 69 голів (у 143 зустрічах)

Гвардієць команди: Фернандо Муслера – 134 поєдинки Рекордсмен в історії: Дієго Годін – 161 зустріч

Головний тренер: Марсело Б'єлса (70 років)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1930, 1950)

Нагадаємо, що поза заявкою збірної Уругваю опинився Луїс Суарес. Досвідчений форвард вже не виступає за національну команду після того, як у вересні 2024-го оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Тоді нападник розкритикував головного тренера Марсело Б'єлсу. На думку Суареса, спеціаліст "розділив усю команду". Відтоді Луїс більше не викликався до лав головної команди країни.

Саудівська Аравія та Уругвай вже вдруге зіграють між собою на Мундіалі. Вперше це було у 2018-му. Та гра закінчилася мінімальною перемогою уругвайців 1:0. Автором єдиного та переможного голу став якраз Суарес.

У двох інших товариських матчах були зафіксовані звитяги Уругваю 3:2 та мирові 1:1.

Рекордсмен Вуд спробує "затоптати" Іран

Іран – один із головних аутсайдерів поточного Мундіалю, адже ця збірна жодного разу не виходила далі групового етапу ЧС, де виступала сім разів.

На попередньому чемпіонаті світу іранці з 3 очками фінішували третіми у квартеті В, куди входили Англія, Уельс і США.

Що відомо про збірну Ірану Рейтинг ФІФА: 20 місце



Сумарна вартість складу: 32,05 мільйонів євро



Найдорожчий гравець: Мехді Гаеді (Аль-Наср Дубай) – 4,5 мільйони євро



Найкращий бомбардир нинішнього складу: Мехді Таремі – 58 голи (у 104 матчах). Рекордсмен в історії: Алі Даеї – 108 голів (у 148 поєдинках)



Гвардієць команди: Ехсан Хаджсафі – 143 поєдинки



Рекордсмен в історії: Джавад Некунам – 160 ігор



Головний тренер: Амір Галеной (62 роки)



Найвище досягнення на ЧС: груповий етап

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує зупиняти матчі збірної на ЧС-2026, якщо на трибунах будуть лунати неприйнятні гасла. Напередодні стало відомо про проблеми з американськими візами представників збірної Ірану. Цю ситуацію прокоментував лівий захисник команди Ехсан Хаджасафі та висловив свої претензії до ФІФА з приводу цього.

Щодо Нової Зеландії, то "цілком білі" вчетверте у своїй історії зіграє на ЧС. Ця національна команда ще жодного разу не виходила до плейоф.

Збірна Нової Зеландії: що варто знати

Рейтинг ФІФА: 85 позиція

Сумарна вартість складу: 34,35 мільйонів євро

Найдорожчий гравець: Кріс Вуд (Ноттінгем Форест) – 5 мільйонів євро

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Кріс Вуд – 45 голів (у 90 іграх), який є рекордсменом в історії

Гвардієць команди: Кріс Вуд – 90 поєдинків (рекордсмен в історії збірної)

Головний тренер: Даррен Бейзлі (53 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий раунд

Головною зіркою Нової Зеландії є нападник Кріс Вуд, який представляє англійський Ноттінгем.

Кріс Вуд Getty Images

Іран та Нова Зеландія двічі грали між собою. Дебютна гра датована ще у далекому сезоні-1973/74 та закінчилася нульовою мировою. Тоді як наступна та наразі крайня зустріч відбулася у жовтні 2003-го – розгромна перемога іранців 3:0.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути ігри ЧС-2026 на платформі можна буде в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", як мінімум на трьох каналах, серед яких: "MEGOGO Футбол Перший", 2MEGOGO Футбол Другий", "MEGOGO Футбол Третій".

Разом із тим, частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього Мундіалю, включаючи матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за 3 місце і фінал.