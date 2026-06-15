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Лише одне очко трохи розчаровує: тренер збірної Японії – про матч з Нідерландами на ЧС-2026

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 11:19
Лише одне очко трохи розчаровує: тренер збірної Японії – про матч з Нідерландами на ЧС-2026
Хадзіме Моріясу
Getty Images

Наставник збірної Японії Хадзіме Моріясу відреагував на нічию своєї команди в поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026 проти Нідерландів (2:2).

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Він залишився задоволений виступом підопічних. При цьому фахівець підкреслив, що має певне розчарування через підсумковий результат. 

"Я розчарований тим, що нам не вдалося перемогти. Незважаючи на те, що ми двічі поступалися в рахунку, гравці не здавалися та наполегливо боролися як одна команда.

Хоча зароблене лише одне очко трохи розчаровує, нам вдалося досягти результату завдяки колективним зусиллям. Ми терпляче оборонялися, а потім намагалися діяти більш агресивно в атаці. Гравці виконали все, що ми запланували та до чого готувалися", – заявив Моріясу.

Зазначимо, що цей поєдинок також прокоментував і наставник нідерландців Роналд Куман. Він заявив, що обидві команди показали високий рівень гри.

В іншому матчі групи F Швеція розгромила Туніс із рахунком 5:1. Саме з африканцями наступний поєдинок проведе збірна Японії (21 червня о 7:00 за київським часом).

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