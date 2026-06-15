Іспанія – Кабо-Верде: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У понеділок, 15 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Іспанії та Кабо-Верде.

Гру на "Мерселес-Бенц Стедіум" в Атланті розсудить йорданська бригада арбітрів на чолі з Адамом Махадмехом. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Іспанія – Кабо-Верде безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що у групі H також опинились збірні Уругваю та Саудівської Аравії. Вони своє очне протистояння проведуть 16 червня о 1:00 за київським часом.