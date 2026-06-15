Показував цифри на табличках: Постекоглу розкритикував тренера Японії після нічиєї з Нідерландами

Колишній головний тренер збірної Австралії та лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловив здивування діями тренерського штабу Японії під час матчу чемпіонату світу-2026 проти Нідерландів.

Про це повідомляє The Cairns Post.

Поєдинок групи F завершився з рахунком 2:2. Японці двічі відігравалися по ходу зустрічі та здобули важливий бал у стартовому матчі турніру.

Однак увагу вболівальників привернула не лише гра на полі. Під час зустрічі головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу та його помічники демонстрували футболістам білі дошки з цифрами, серед яких були 1, 2, 3 та 45.

Тренер збірної Японії показує таблички з цифрами ITV Sport

У соцмережах припустили, що цифри можуть позначати тактичні схеми або заготовлені комбінації, закодовані для приховування задумів від суперника. Водночас експерти британського телебачення ITV дійшли висновку, що таким чином тренерський штаб просто повідомляв гравцям, скільки часу залишилося до завершення матчу.

Постекоглу, який працював експертом під час трансляції, скептично оцінив побачене.

"Так, гадаю, з відліком часу в них усе гаразд. Чудово. Але я б хотів побачити щось на кшталт: "Будьте сміливішими". Вони мають бути задоволені нічиєю 2:2, але я знаю їхні можливості. Такі матчі можна вигравати, якщо проявити трохи більше характеру", – сказав австралієць.

Зазначимо, що Постекоглу добре знайомий з японським футболом. У 2019 році він привів Йокогаму до перемоги в чемпіонаті Японії.

Після першого туру лідером групи F стала збірна Швеції, яка розгромила Туніс з рахунком 5:1. Наступний матч Нідерланди проведуть проти Швеції 20 червня, а Японія 21 червня зустрінеться з Тунісом.