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На ЧС-2026 перервалась шалена безпрограшна серія збірної Еквадору, яка тривала майже два роки

Денис Іваненко — 15 червня 2026, 12:05
На ЧС-2026 перервалась шалена безпрограшна серія збірної Еквадору, яка тривала майже два роки
Збірна Еквадору
Getty Images

У ніч із 14 на 15 червня збірна Еквадору поступилась Кот-д'Івуару (0:1) в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу, через що завершилась неймовірна серія скромної південноамериканської команди.

Вона не програвала протягом 19 поєдинків поспіль. За цей час підопічні Себастьяна Беккасесе виграли 8 матчів, а ще 11 завершились внічию.

Еквадорці не знали гіркоти поразок із вересня 2024 року. Протягом серії вони, зокрема, зіграли із 12 різними представниками ЧС-2026.

Зазначимо, що "Ла Трі" були близькими до того, щоб оформити ювілейний поєдинок без поразок. Проте на останній хвилині основного часу вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло приніс івуарійцям перемогу.

Нагадаємо, що у групу E на Мундіалі також потрапили Німеччина та Кюрасао. Напередодні підопічні Юліана Нагельсмана розгромили суперника в очному протистоянні з рахунком 7:1.

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