Збірна-учасниця ЧС-2026 звільнила тренера

аналогічна Сабрі Лямуші буде звільнений з посади головного тренера збірної Тунісу вже після першого матчу команди на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

У ніч з 14 на 15 червня Туніс у першому турі чемпіонату світу-2026 зазнав розгромної поразки 1:5 від Швеції. Після цього керівництво місцевої футбольної федерації вирішило негайно звільнити тренера.

Лямуші очолив збірну Тунісу лише у січні поточного року. Під його керівництвом команда провела 5 матчів, у яких здобула лише 1 перемогу та зазнала 3 поразок.

На груповому етапі ЧС-2026 на Туніс чекають ще два матчі – проти Японії та Нідерландів, які відбудуться 21 і 26 червня відповідно. Хто керуватиме командою в цих поєдинках – наразі не відомо.

Сумарно з початку 2024 року збірна Тунісу змінила вже 5 головних тренерів. Зазначимо, що Туніс не вперше звільняє головного тренера по ходу чемпіонату світу – аналогічна ситуація вже трапилася в 1998 році, коли після двох матчів звільнили Генрика Касперчака.