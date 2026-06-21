Нідерланди побили рекорд Бразилії на чемпіонатах світу

Збірна Нідерландів стала автором найдовшої безпрограшної серії в історії чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Нідерланди в другому турі ЧС-2026 обіграли Швецію 5:1. Для "помаранчевих" цей матч став 14-м поспіль на чемпіонатах світу, у якому команда не програла в основний час і овертайм (без урахування серії пенальті).

Таким чином, Нідерландам вдалося побити рекорд збірної Бразилії, яка не програвала на чемпіонатах світу протягом 13 матчів поспіль у період із 1958 до 1966 року.

Останній програний матч Нідерландів на чемпіонатах світу – це фінал 2010 року проти Іспанії (0:1 у овертаймі). Після цього нідерландці вилітали у серії пенальті на мундіалях 2014 і 2022 років, а ЧС-2018 команда пропустила.