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Нападника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Туніс – Нідерланди на ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 26 червня 2026, 05:48
Нападника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Туніс – Нідерланди на ЧС-2026
Брайан Броббі
ФК Аякс

Нападник Нідерландів Брайан Броббі отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Тунісу в межах третього туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Еланґа забив перший гол Нідерландів у матчі на 7 хвилині. Завдяки йому нідерландці подвоїли перевагу проти тунісців. За підсумками матчу Нідерланди виграли Туніс 3:1 та оновили власний світовий рекорд, не програючи в основний час на чемпіонатах світу вже 15 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, що в першому турі Нідерланди розписали з Японією бойову нічию 2:2, а в другому турі – перемогли шведів 5:1.

Водночас визначилися перші пари раунду плейоф чемпіонату світу 2026 року – Нідерланди гратимуть проти Марокко 30 червня о 04:00 за київським часом.

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