Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Вирішальний гол Хухі у матчі проти Швейцарії увійшов до трійки найпізніших в історії групових етапів ЧС

Микола Літвінов — 14 червня 2026, 00:45
Вирішальний гол Хухі у матчі проти Швейцарії увійшов до трійки найпізніших в історії групових етапів ЧС
Буалем Хухі
khoukhi1616/instagram

Вирішальний гол центрального захисника збірної Катару Буалема Хухі у матчі проти Швейцарії став третім найпізнішим голом у груповому етапі чемпіонатів світу з футболу за всю історію (із 1966-го року).

Про це повідомляє Opta Joe.

Він поступається за цим показником взяттю воріт Сільвестра Варели на 94 хвилині та 34-й секунді під час гри Португалії проти США (2:2) на мундіалі 2014-го року та забитому м'ячу Луїса Ернандеса у поєдинку Мексики з Нідерландами (2:2) на світовій першості 1998-го року.

Нагадаємо, що Буалем Хухі на 94-й хвилині вирвав для своєї команди нічию (1:1) у матчі першого туру групи В проти Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна забили пенальті на початку першого тайму.

Зауважимо, що 35-річний Буалем Хухі провів упродовж кар'єри 123 матчі у футболці своєї національної збірної. У них відзначився 22 голами та 8 асистами. 

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Катару з футболу

Збірна Катару з футболу

Катар вирвав нічию на останніх хвилинах у матчі проти Швейцарії на ЧС-2026
Катар – Швейцарія 1:1. Як відбулась перша гучна сенсація на ЧС-2026
Катар та Швейцарія назвали стартові склади на матч 1-го туру ЧС-2026 в групі B
Прев'ю ЧС-2026. Група В. 40-річний Джеко веде Боснію і Герцеговину, "золоте" покоління Канади та міцна Швейцарія
Збірна Катару вийшла на ЧС-2026

Останні новини