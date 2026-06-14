Вирішальний гол Хухі у матчі проти Швейцарії увійшов до трійки найпізніших в історії групових етапів ЧС

Вирішальний гол центрального захисника збірної Катару Буалема Хухі у матчі проти Швейцарії став третім найпізнішим голом у груповому етапі чемпіонатів світу з футболу за всю історію (із 1966-го року).

Про це повідомляє Opta Joe.

Він поступається за цим показником взяттю воріт Сільвестра Варели на 94 хвилині та 34-й секунді під час гри Португалії проти США (2:2) на мундіалі 2014-го року та забитому м'ячу Луїса Ернандеса у поєдинку Мексики з Нідерландами (2:2) на світовій першості 1998-го року.

Нагадаємо, що Буалем Хухі на 94-й хвилині вирвав для своєї команди нічию (1:1) у матчі першого туру групи В проти Швейцарії. Підопічні Мурата Якіна забили пенальті на початку першого тайму.

Зауважимо, що 35-річний Буалем Хухі провів упродовж кар'єри 123 матчі у футболці своєї національної збірної. У них відзначився 22 голами та 8 асистами.