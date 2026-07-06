Матч складався суперскладно: Тухель – про перемогу над Мексикою в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився враженнями після перемоги над командою Мексики 3:2 в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова наводить ФІФА.

"Я безмежно пишаюся командою. Сьогодні нам довелося викластися на повну, віддати абсолютно все. Матч складався суперскладно. Щоразу, коли нам здавалося, що ми нарешті спіймали кураж і перехопили ініціативу, ми одразу ж отримували болючий удар у відповідь. Але саме в цьому й проявляється справжній менталітет. Коли стає важко, ці хлопці ніколи не опускають рук і не втрачають віри в себе. Сьогодні ми зробили ще один крок уперед".

Нагадаємо, що після перемоги над Мексикою Англія вийшла в чвертьфінал, де зустрінеться зі збірною Норвегії, яка напередодні здолала Бразилію в 1/8 фіналу ЧС-2026.