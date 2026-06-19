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США та Австралія оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі D

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 20:53
США та Австралія оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі D

У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи D, у якому між собою зіграють США та Австралія.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 22:00 за київським часом.

  • США: Фріз, Фрімен, Річардс, Рим, Е. Робінсон, Дест, Маккенні, Адамс, Тілльман, Балогун, Пепі.
  • Австралія: Біч, Італіяно, Чиркаті, Сутар, Бургесс, Бос, О'Ніл, Окон-Енгстлер, Туре, Лекі, Велупіллай.

Наживо матч, який пройде на стадіоні "Люмен Філд" у Сієтлі, в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Переможець зустрічі забезпечить собі вихід у плейоф турніру, водночас в іншому поєдинку квартету Туреччина зіграє проти Парагвая. Ця дуель запланована на 20 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

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