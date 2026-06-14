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Туреччина стала першою за 52 роки збірною, яка всуху програла на ЧС, завдавши 30 ударів по воротах суперника

Олег Дідух — 14 червня 2026, 11:10
Туреччина стала першою за 52 роки збірною, яка всуху програла на ЧС, завдавши 30 ударів по воротах суперника
Getty Images

Збірна Туреччини повторила два негативних досягнення завдяки своїй поразці від Австралії у першому турі чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 червня Туреччина програла Австралії з рахунком 0:2 попри помітну перевагу за статистичними показниками. Зокрема, підопічні Вінченцо Монтелли завдали 30 ударів по воротах суперника, із них 8 – у площину воріт.

Туреччина стала першою з 2006 року командою, яка не забила в матчі чемпіонату світу, завдавши 30 чи більше ударів по воротах суперника. В 2006 році таке трапилося з Португалією в чвертьфіналі проти Англії (нічия 0:0 і перемога в серії пенальті).

Випадків, за яких команда, що завдала щонайменше 30 ударів по воротах суперника, зазнавала сухої поразки на чемпіонаті світу, не траплялося з 1974 році, коли Уругвай програв Швеції 0:3.

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