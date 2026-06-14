Туреччина стала першою за 52 роки збірною, яка всуху програла на ЧС, завдавши 30 ударів по воротах суперника

Збірна Туреччини повторила два негативних досягнення завдяки своїй поразці від Австралії у першому турі чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Opta.

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 червня Туреччина програла Австралії з рахунком 0:2 попри помітну перевагу за статистичними показниками. Зокрема, підопічні Вінченцо Монтелли завдали 30 ударів по воротах суперника, із них 8 – у площину воріт.

Туреччина стала першою з 2006 року командою, яка не забила в матчі чемпіонату світу, завдавши 30 чи більше ударів по воротах суперника. В 2006 році таке трапилося з Португалією в чвертьфіналі проти Англії (нічия 0:0 і перемога в серії пенальті).

Випадків, за яких команда, що завдала щонайменше 30 ударів по воротах суперника, зазнавала сухої поразки на чемпіонаті світу, не траплялося з 1974 році, коли Уругвай програв Швеції 0:3.