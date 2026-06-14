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Нападник Вотфорда став найкращим гравцем матчу Австралія – Туреччина на ЧС-2026

Олександр Булава — 14 червня 2026, 10:07
Нападник Вотфорда став найкращим гравцем матчу Австралія – Туреччина на ЧС-2026
Несторі Іранкунда
ФІФА

Нападник Вотфорда та збірної Австралії Несторі Іранкунда отримав нагороду найкращого гравця за підсумками матчу проти Туреччини у межах першого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

20-річний форвард відкрив рахунок у матчі на 27-й хвилині, ефектно розібравшись із захисниками суперників та пробивши повз голкіпера.

Перемога над Туреччиною дозволила австралійцям посісти друге місце у групі D, де вони поступаються США різницею голів.

У наступному турі Австралія 19 червня зіграє проти США. Початок о 22:00 (за київським часом), а Туреччина 20 червня зустрінеться з Парагваєм (о 06:00).

Нагадаємо, що напередодні Катар на останніх хвилинах вирвав нічию у Швейцарії 1:1. Також Бразилія розписала мирову з Марокко.

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