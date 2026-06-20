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США – Австралія: відеоогляд матчу ЧС-2026, в якому американці забезпечили собі вихід у плейоф

Олександр Булава — 20 червня 2026, 02:13
США – Австралія: відеоогляд матчу ЧС-2026, в якому американці забезпечили собі вихід у плейоф
США обіграли Австралію на ЧС-2026
Getty Images

Збірна США переграла переграла Австралію з рахунком 2:0 у другому турі чемпіонату світу-2026 з футболу.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Американці завдяки автоголу від Берджесса вийшли вперед вже на 11-й хвилині зустрічі. На 44-й хвилині Алекс Фрімен забив другий гол збірної США.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група D, 2 тур

США – Австралія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Берджесс (аг), 2:0 – 43 Фрімен

США набрали шість очок у двох стартових турах групового етапу та достроково забезпечили собі вихід у плейоф турніру. У Австралії залишилося три очки.

В іншому поєдинку квартету Туреччина зіграє проти Парагвая. Ця дуель запланована на 20 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

Як відомо, першим учасником 1/16 стала Мексика, яка 19 червня у другому турі групи А переграла Південну Корею.

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