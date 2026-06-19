США – Австралія: хто фаворит матчу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні США й Австралії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі турніру, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,33. Виграш австралійців – 5,33.

Протистояння відбудеться 19 червня на стадіоні "Люмен Філд" у Сієтлі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу D. Підопічні Маурісіо Почеттіно в першому турі перемогли Парагвай, а австралійці переграли Туреччину.

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