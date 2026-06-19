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США – Австралія: хто фаворит матчу ЧС-2026

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 10:38
США – Австралія: хто фаворит матчу ЧС-2026
США – Австралія, коефіцієнти на матч ЧС-2026
FIFA

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні США й Австралії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі турніру, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,62. Нічия – 4,33. Виграш австралійців – 5,33.

Протистояння відбудеться 19 червня на стадіоні "Люмен Філд" у Сієтлі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу D. Підопічні Маурісіо Почеттіно в першому турі перемогли Парагвай, а австралійці переграли Туреччину.

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BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

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