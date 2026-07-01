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Це особливий вид страждань: тренер збірної Норвегії – про перемогу в 1/16 фіналу ЧС-2026

Володимир Слюсарь — 1 липня 2026, 00:01
Це особливий вид страждань: тренер збірної Норвегії – про перемогу в 1/16 фіналу ЧС-2026
Столе Сольбаккен
Getty Images

Тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен поділився враженнями після перемоги над Кот-д'Івуаром у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить FIFA.

"Це особливий вид страждань, який ви навряд чи відчуєте деінде... Почуття, яке просто неможливо отримати від жодного іншого поєдинку.

Ми грали проти фантастичної команди, у складі якої є справжні атлети – у фізичному плані вони часом брали гору над нами в єдиноборствах. Гра нагадувала гойдалки, шальки терезів могли хитнутися в будь-який бік. Думаю, ми все ж створили на один-два моменти більше, ніж вони, тому, якщо зважити все, це заслужена перемога.

Але я щиро співчуваю їхньому тренеру – усе вирішили мікроскопічні нюанси. Мені зараз справді важко підібрати слова, щоб описати, що це означає для нас".

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Нагадаємо, що збірна Норвегії обіграла національну команду Кот-д'Івуару в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу з рахунком 2:1.

За підсумками матчу норвезький півзахисник Антоніо Нуса став найкращим гравцемзабивши свій дебютний гол на мундіалях та перший з двох голів Норвегії у матчі – на 39 хвилині.

Він реалізував передачу капітана команди Мартіна Едегора, який став третім гравцем у світі, який асистував у своїх перших трьох матчах ЧС.

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію.

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