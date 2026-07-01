Це особливий вид страждань: тренер збірної Норвегії – про перемогу в 1/16 фіналу ЧС-2026

Тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен поділився враженнями після перемоги над Кот-д'Івуаром у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить FIFA.

"Це особливий вид страждань, який ви навряд чи відчуєте деінде... Почуття, яке просто неможливо отримати від жодного іншого поєдинку.

Ми грали проти фантастичної команди, у складі якої є справжні атлети – у фізичному плані вони часом брали гору над нами в єдиноборствах. Гра нагадувала гойдалки, шальки терезів могли хитнутися в будь-який бік. Думаю, ми все ж створили на один-два моменти більше, ніж вони, тому, якщо зважити все, це заслужена перемога.

Але я щиро співчуваю їхньому тренеру – усе вирішили мікроскопічні нюанси. Мені зараз справді важко підібрати слова, щоб описати, що це означає для нас".