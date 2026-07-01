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Вперше за 72 роки: Голанд повторив унікальне досягнення на ЧС-2026

Олександр Булава — 1 липня 2026, 00:17
Вперше за 72 роки: Голанд повторив унікальне досягнення на ЧС-2026
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд повторив історичне досягнення за голами у своїх перших трьох матчах на чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Squawka.

25-річний нападник норвежців відзначився переможним голом у матчі 1/16 фіналу проти Кот-д'Івуар. Завдяки цьому він став першим за 72 роки футболістом, який забив у кожному зі своїх перших трьох матчів на Мундіалі.

До нього таке досягнення підкорялося лише Гільєрмо Стабіле (Аргентина, 1930) та Шандору Кочишу (Угорщина, 1954).

Нагадаємо, на груповому етапі Ерлінг оформив по дублю у грі проти Іраку (4:1) та Сенегалу (3:2), а матч із Францією пропустив.

Суперником Норвегії в 1/8 стане збірна Бразилії, яка напередодні з камбеком перемогла Японію. Їх матч відбудеться у неділю, 5 липня, о 23:00 за київським часом.

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Ерлінг Голанд

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