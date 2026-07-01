Франція – Швеція: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

У ніч на 1 липня відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірній Франції протистоїть Швеція.

Франція відкрила рахунок на 45-й хвилині. Кіліан Мбаппе прорвався до штрафного майданчика та вгатив м'яч під дальню стійку.

🚨🌎 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE! WHAT A FINISH!



France 1-0 Sweden.pic.twitter.com/tlMigrZvYd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 30, 2026

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу були підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінювалася коефіцієнтом 1,34. Нічия – 6,40. Виграш шведів – 9,74.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм. Він пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

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