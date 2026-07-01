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Франція – Швеція: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 1 липня 2026, 01:03
Франція – Швеція: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Збірна Франції з футболу
Getty Images

У ніч на 1 липня відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірній Франції протистоїть Швеція.

Франція відкрила рахунок на 45-й хвилині. Кіліан Мбаппе прорвався до штрафного майданчика та вгатив м'яч під дальню стійку.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу були підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінювалася коефіцієнтом 1,34. Нічия – 6,40. Виграш шведів – 9,74.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє з Парагваєм. Він пробився до цієї стадії, сенсаційно перегравши Німеччину в серії пенальті.

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