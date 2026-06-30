Ось це мене дратує: Ібрагімович назвав винного у вильоті збірної Нідерландів із ЧС-2026

Златан Ібрагімович висловився про виліт збірної Нідерландів від Марокко в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає VoetbalPrimeur.

Після фінального свистка легендарний футболіст назвав винного у такому результаті. Він звинуватив у поразці "ораньє" головного тренера Роналда Кумана.

"Гадаю, що ця поразка – провина Роналда Кумана. Я не впізнав збірну Нідерландів. Це не нідерландська ідентичність. Куман програв зі своєю ідентичністю, але вона не нідерландська. Ось це мене дратує. Можна програти матч, але зі своєю ідентичністю. Будьте тими, ким ви є. Гравці почувалися некомфортно. У них не було м'яча, вони нічого не показували в атаці – і це виглядало жахливо. Я звинувачую в цьому Кумана", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що нідерландці втратили перемогу вже в компенсований час. Доля зустрічі врешті-решт вирішувалась у серії пенальті, де марокканці перемогли з рахунком 3:2.

В 1/8 фіналу "атлаські леви" зіграють проти Канади. Матч відбудеться 4 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.