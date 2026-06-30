Тренер збірної Марокко оцінив справедливість перемоги над Нідерландами на ЧС-2026

Наставник збірної Марокко Мохамед Уахбі відреагував на перемогу своєї команди над Нідерландами в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Al Aoula TV.

Фахівець заявив, що це було непросте протистояння. При цьому він переконаний, що "атлаські леви" заслужено пройшли далі.

"Це був важкий поєдинок, матч проти дуже хорошої команди. Але треба визнати, що ми повністю домінували в грі. У нас було 70% володіння м'ячем, ми мали більше ударів, більше моментів та більше контролю", – сказав тренер.

Зазначимо, що в цьому поєдинку марокканці відігрались уже в компенсований час. Врешті-решт вони перемогли в серії пенальті з рахунком 3:2.

Цим результатом продовжилась шалена серія збірної Нідерландів. Вона вчетверте поспіль залишила світову першість без жодної поразки протягом турніру в основний час.

В 1/8 фіналу Марокко зіграє проти Канади. Матч відбудеться 4 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.