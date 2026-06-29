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Каземіро став другим найбільш віковим автором голу за збірну Бразилії в межах ЧС

Олексій Мурзак — 29 червня 2026, 22:00
Каземіро став другим найбільш віковим автором голу за збірну Бразилії в межах ЧС
Каземіро
Getty Images

Півзахисник Каземіро став другим найбільш віковим автором голу за збірну Бразилії на чемпіонатах світу.

Це сталося у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Бразилії та Японії.

Каземіро відзначився на 56-й хвилині зустрічі, забивши у віці 34 років 126 днів. За цим показником півзахисник поступається лише форварду Бебето, який забивав у віці 34 років 137 днів.

До топ-5 за цим показником також входять Тьяго Сілва (33 роки 278 днів), Нілтон Сантос (33 роки 23 дні) та Гаррінча (32 роки 257 днів).

Зазначимо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, що суперники на ЧС-2026 поки не програвали. "Селесао" виграли свою групу, набравши сім очок, а японці стали другими із п'ятьма заліковими балами.

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