Дружина лідера збірної Нідерландів повідомила про втрату дитини
Нападник збірної Нідерландів Коді Гакпо та його кохана Ноа ван дер Бей повідомили про втрату ненародженого сина.
Про сумну звістку пара розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Ноа, вони очікували народження другої дитини в жовтні, однак вагітність завершилася викиднем.
"З розбитими серцями повідомляємо жахливу новину: наш хлопчик помер під час вагітності. Дякуємо за вашу любов і підтримку. Елайджа Рафаель Гакпо. Назавжди коханий. Назавжди наш син", — написала Ноа.
Вона також поділилася, що після трагедії разом із Коді та їхнім старшим сином Самуелем вони відвідали церкву, де запалили свічку на пам'ять про хлопчика.
Сам Гакпо, який наразі перебуває в розташуванні збірної Нідерландів і готується до матчів чемпіонату світу, також звернувся до вболівальників із проханням поважати приватність його родини.
"Це надзвичайно важкий час для нашої родини. Ми люб'язно просимо поважати наше право на приватність і дати нам трохи простору. Дякуємо за розуміння", — написав 27-річний форвард.
Нагадаємо, Гакпо на цьому ЧС взяв участь в усіх трьох матчах групового етапу, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.
За матч другого туру проти Швеції (5:1) нідерландця визнали найкращим гравцем зустрічі.