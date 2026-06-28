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Дружина лідера збірної Нідерландів повідомила про втрату дитини

Богдан Войченко — 28 червня 2026, 08:07
Дружина лідера збірної Нідерландів повідомила про втрату дитини
Гапко з дружиною
Instagram

Нападник збірної Нідерландів Коді Гакпо та його кохана Ноа ван дер Бей повідомили про втрату ненародженого сина.

Про сумну звістку пара розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Ноа, вони очікували народження другої дитини в жовтні, однак вагітність завершилася викиднем.

"З розбитими серцями повідомляємо жахливу новину: наш хлопчик помер під час вагітності. Дякуємо за вашу любов і підтримку. Елайджа Рафаель Гакпо. Назавжди коханий. Назавжди наш син", — написала Ноа.

Вона також поділилася, що після трагедії разом із Коді та їхнім старшим сином Самуелем вони відвідали церкву, де запалили свічку на пам'ять про хлопчика.

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Сам Гакпо, який наразі перебуває в розташуванні збірної Нідерландів і готується до матчів чемпіонату світу, також звернувся до вболівальників із проханням поважати приватність його родини.

"Це надзвичайно важкий час для нашої родини. Ми люб'язно просимо поважати наше право на приватність і дати нам трохи простору. Дякуємо за розуміння", — написав 27-річний форвард.

Нагадаємо, Гакпо на цьому ЧС взяв участь в усіх трьох матчах групового етапу, забивши 2 голи і віддавши 1 асист.

За матч другого туру проти Швеції (5:1) нідерландця визнали найкращим гравцем зустрічі.

Збірна Нідерландів з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Коді Гакпо

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