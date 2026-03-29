Не повівся на великі гроші: лідер Наполі відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Півзахисник італійського Наполі Скотт Мактоміней відмовився від чергової пропозиції з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неназваний саудівський клуб запропонував 29-річному футболісту контракт із величезною зарплатою, але лідер неаполітанців відмовився від привабливої угоди.

Зазначається, що Мактоміней прагне продовжити виступи у Наполі. Сторони намагаються домовитись про пролонгацію співпраці до літа 2030 року з можливістю продовжити ще на рік. Також команда Серії А готує покращену фінансову пропозицію для Скотта.

Чинна угода гравця з Наполі розрахована до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Мактомінея у 45 мільйонів євро.

Цікаво, що ще восени 2025-го інформувалось, що Скотт відхилив пропозицію саудівського колективу. Наприкінці минулого року також була інформація, що за півзахисником італійського гранда цікавиться англійський Манчестер Юнайтед, за який виступав раніше.

Нагадаємо, що Мактоміней виступає за Наполі з літа 2024-го, коли перейшов якраз із МЮ. Відтоді відіграв у футболці неаполітанців 72 матчі, у яких відзначився 24 голами та 10 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 шотландець вже взяв участь у 36 іграх (11 м'ячів та 4 гольові передачі).