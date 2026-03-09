Колишній клуб Реброва евакуює родини футболістів з Дубая через атаки Ірану

Саудівський Аль-Аглі, в якому раніше працював Сергій Ребров, організовує евакуацію сімей футболістів із Дубая до Джидди.

Про це повідомив футбольний коментатор Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, відповідне рішення було ухвалене за підтримки Міністерства спорту Саудівської Аравії як "запобіжний захід на тлі зростання політичної напруженості".

Відомо, що родини кількох зіркових футболістів Аль-Аглі проживають в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Згодом журналіст повідомив, що саудівський Аль-Еттіфак перемістив родини Джорджініо Вейналдума, Джека Хендрі та Ондрея Дуди з Бахрейну до Даммама.

У період з 2017 по 2018 рік в Аль-Аглі працював головним тренером Сергій Ребров, який привів команду до срібних нагород чемпіонату Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану. У відповідь іранські сили атакували ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт.

Через війну на Близькому Сході Міжнародна федерація фехтування (FIE) перенесла низку змагань. Також був скасований турнір серії челенджер у Фуджейрі, в якому брав участь українець Владислав Орлов.

Раніше повідомлялося, що змін може зазнати сезон у Формулі-1. Організатори розглядають варіант зі скорочення етапів з 24 до 22, адже Бахрейн і Саудівська Аравія були обстріляні Іраном.