Олісе побив рекорд Пеле за кількістю асистів у межах одного чемпіонату світу

Вінгер збірної Франції Майкл Олісе став найкращим асистентом чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Він оформив рекордні 7 гольових передач за один турнір, перевершивши досягнення легендарного Пеле (6 асистів у 1970 році).

Дві останні передачі він віддав у матчі за третє місце проти Англії, асистуючи Кіліану Мбаппе.

Водночас ще один зірковий французький нападник Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Він відзначився дублем, завдяки чому обійшов легендарного Ліонеля Мессі та вийшов на перше місце, маючи в активі уже 22 результативні удари.

Нагадаємо, саме протистоянні завершилося з рахунком 6:4 на користь підопічних Томаса Тухеля.