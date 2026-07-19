Я хотів би не бути найкращим бомбардиром в історії: Мбаппе зробив відверту заяву, пригадавши Мессі

Капітан і один із лідерів збірної Франції Кіліан Мбаппе оцінив шанси Ліонеля Мессі забити у фіналі ЧС-2026 Іспанія – Аргентина.

Його цитує RMC Sport.

27-річний форвард переконаний у гольовому чутті Лео та зробив відверту заяву стосовно того, що завдяки голам у ворота Англії став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, випередивши нападника Інтер Маямі.

"Мессі заб'є, це точно. Я просто намагаюся допомогти своїй команді перемогти. Коли ти забиваєш багато голів на чемпіонаті світу, це виводить тебе на новий рівень у певних сферах. Я хотів би не бути найкращим бомбардиром в історії, але зіграти у фіналі. Це добре для спадщини, але сьогодні це не перше, про що я думаю", – заявив Кіліан.

Раніше французький форвард детальніше прокоментував протистояння проти "трьох левів".

Відзначимо, що Мбаппе хоч і забив, але не врятував свою команду від поразки проти Англії – 4:6. Після дублю у бронзовому фіналі турніру в активі нападника мадридського Реала стало 22 голи, тоді як на рахунку Ліонеля 21 м'яч.

Також француз відірвався від Мессі у перегонах бомбардирів поточного Мундіалю. У Кіліана 10 забитих м'ячів, а у Лео – 8.

Однак у капітана збірної Аргентини ще є один матч у запасі. 19 липня о 22:00 (за київським часом) команда Ліонеля Скалоні побореться з Іспанією за трофей ЧС-2026. Аргентинці спробують вдруге підтвердити своє звання чинних чемпіонів світу.