Захисник збірної Франції несподівано розкритикував проведення матчу за "бронзу" ЧС-2026

Правий захисник збірної Франції Жуль Кунде розповів, що його команда провела два різні тайми у фіналі за "бронзу" чемпіонату світу-2026 проти Англії (поразка 4:6).

Його слова передає L'Equipe.

За його словами, тої кількості створених моментів у другому таймі не вистачило "Ле Бльо", аби здобути потрібний результат проти "трьох левів". Кунде не приховував розчарування від того, що завершили турнір болючою поразкою та не змогли подарувати перемогу тренеру Дідьє Дешаму, який провів свій останній матч на чолі збірної.

Також фланговий оборонець каталонської Барселони несподівано розкритикував проведення бронзового фіналу. На його думку, таких поєдинків взагалі не потрібно проводити.

"Передусім шкода, що ми не у фіналі – це важкий для гри матч. Особисто я вважаю, що такий матч (матч за третє місце – прим. ред.) не мав би проводитися, адже для спортсмена дуже складно грати його після того, як ти готувався лише до однієї мети – фіналу. Водночас ми повинні були зробити більше. Загалом ми залишили позитивне враження, і людям подобалося дивитися на нашу гру, але таке завершення залишає гіркий присмак", – заявив Кунде.

Після матчу негативно про гру збірної Франції висловилися її головний тренер Дідьє Дешам та півзахисник Адріан Рабйо. А от капітан "Ле Бльо" Кіліан Мбаппе зізнався, що не хотів би бути найкращим бомбардиром в історії ЧС, а краще б зіграв у фіналі поточного Мундіалю.

Переможця чемпіонату світу-2026 футбольні уболівальники дізнаються 19 липня. О 22:00 (за київським часом) розпочнеться фінал турніру, у якому за трофей позмагаються Іспанія та Аргентина.