Зірка збірної Франції не стримав сліз після поразки у бронзовому фіналі ЧС-2026

Після бронзового фіналу ЧС-2026 Франція – Англія далеко не усі футболісти Дідьє Дешама могли стримати емоції розпачу від поразки (4:6).

Як повідомляє L'Equipe, зірка "Ле Бльо" Майкл Олісе не стримав сліз після повернення у роздягальню.

Причиною цих сліз правого вінгера мюнхенської Баварії стала не лише болюче фіаско, а й його змарновані моменти. У другому таймі Олісе не реалізував два чудові моменти, пішовши з поля без забитих голів.

Головний тренер французів Дідьє Дешам підтримав засмученого 24-річного футболіста. Зазначається, що наставник після матчу мав особисту розмову з Олісе.

Відзначимо, що Майкл у матчі проти "трьох левів" віддав дві результативні передачі на Кіліана Мбаппе, ставши найкращим асистентом чемпіонату світу-2026. Він оформив рекордні 7 гольових передач за один Мундіаль, перевершивши досягнення легендарного Пеле (6 асистів у 1970 році).

Сам поєдинок за "бронзу" ЧС-2026 став для зірки Баварії 25-м у футболці національної команди (7 голів та 11 гольових передач).

Раніше повідомлялося, що фланговий захисник каталонської Барселони та збірної Франції Жуль Кунде вважає недоречним проведення зустрічі за третє місце.