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Найкращий бомбардир ЧС назвав гравця, який має перевершити його рекорд

Софія Кулай — 14 червня 2026, 01:55
Найкращий бомбардир ЧС назвав гравця, який має перевершити його рекорд
Ліонель Мессі
Getty Images

Колишній нападник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мірослав Клозе зізнався, що не проти, аби його гольовий рекорд в історії чемпіонату світу був побитий на Мундіалі у 2026 році.

Його цитує La Lazio Siamo Noi.

Німець наколотив 16 голів у 24-х іграх. Найближчим переслідувачем, який досі грає, є Ліонель Мессі. В активі аргентинця, який йде у рейтингу четвертим, 13 м'ячів у 26 матчах.

Натомість у Кіліана Мбаппе, який посідає сьоме місце, 12 результативних ударів у 14 поєдинках.

"Я очікую, що мій рекорд буде побитий уже на цьому чемпіонаті світу. Турнір став більш масштабним, матчів стало більше, а отже, збільшилася і кількість можливостей забивати. І Мессі, і Мбаппе, напевно, пройдуть далеко по турнірній сітці, і мене це повністю влаштовує. Рано чи пізно рекорд все одно був би перевершений.

Якщо це станеться, мені було б приємно, якби рекорд побив саме Мессі. Я завжди був його великим прихильником – це справжній геній. Крім того, я дуже поважаю і тренера збірної Аргентини. Коли ми разом виступали за Лаціо, я показував Скалоні місто і знайомив його з Римом. Ми досі хороші друзі", – сказав Клозе.

Відзначимо, що у чільну трійку найкращих голеадорів ЧС входить не лише Клозе, а й Роналду (15 голів) та Герд Мюллер (14). 

Збірна Франції розпочне для себе ЧС-2026 у вівторок, 16 червня, коли зустрінеться з Сенегалом (о 22:00 за київським часом). Тоді як Аргентина 17 червня зіграє свій перший матч на поточному Мундіалі проти Алжиру (о 04:00).

Нагадаємо, що напередодні Мундіалю Мессі встановив ще один рекорд у збірній Аргентини – він став найбільш віковим автором голу в історії "Альбіселесте".

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