Найкращий бомбардир ЧС назвав гравця, який має перевершити його рекорд

Колишній нападник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Мірослав Клозе зізнався, що не проти, аби його гольовий рекорд в історії чемпіонату світу був побитий на Мундіалі у 2026 році.

Його цитує La Lazio Siamo Noi.

Німець наколотив 16 голів у 24-х іграх. Найближчим переслідувачем, який досі грає, є Ліонель Мессі. В активі аргентинця, який йде у рейтингу четвертим, 13 м'ячів у 26 матчах.

Натомість у Кіліана Мбаппе, який посідає сьоме місце, 12 результативних ударів у 14 поєдинках.

"Я очікую, що мій рекорд буде побитий уже на цьому чемпіонаті світу. Турнір став більш масштабним, матчів стало більше, а отже, збільшилася і кількість можливостей забивати. І Мессі, і Мбаппе, напевно, пройдуть далеко по турнірній сітці, і мене це повністю влаштовує. Рано чи пізно рекорд все одно був би перевершений. Якщо це станеться, мені було б приємно, якби рекорд побив саме Мессі. Я завжди був його великим прихильником – це справжній геній. Крім того, я дуже поважаю і тренера збірної Аргентини. Коли ми разом виступали за Лаціо, я показував Скалоні місто і знайомив його з Римом. Ми досі хороші друзі", – сказав Клозе.

Відзначимо, що у чільну трійку найкращих голеадорів ЧС входить не лише Клозе, а й Роналду (15 голів) та Герд Мюллер (14).

Збірна Франції розпочне для себе ЧС-2026 у вівторок, 16 червня, коли зустрінеться з Сенегалом (о 22:00 за київським часом). Тоді як Аргентина 17 червня зіграє свій перший матч на поточному Мундіалі проти Алжиру (о 04:00).

Нагадаємо, що напередодні Мундіалю Мессі встановив ще один рекорд у збірній Аргентини – він став найбільш віковим автором голу в історії "Альбіселесте".