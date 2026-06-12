Другий день ЧС-2026: Канада проти команди Джеко, США стартують матчем із незручним Парагваєм

Чемпіонат світу-2026 набирає обертів. Після стартового дня в гру вступають ще чотири збірні: свої перші матчі проведуть команди груп B і D. Співгосподарі турніру Канада розпочнуть домашній Мундіаль поєдинком проти Боснії та Герцеговини, а збірна США зіграє з Парагваєм.

Розклад матчів другого дня ЧС-2026

Через різницю в часі між Україною та країнами-господарями турніру частина матчів для українських уболівальників знову проходитиме пізно ввечері або вже під ранок.

П'ятниця, 12 червня

22:00. Канада – Боснія і Герцеговина

Субота, 13 червня

04:00. США – Парагвай

Канада – Боснія і Герцеговина: історичний старт без головної зірки

Для Канади матч проти Боснії і Герцеговини стане особливим не лише через статус співгосподарів турніру. Стартовий поєдинок у групі B відбудеться на стадіоні "БМО Філд" у Торонто, де канадці спробують успішно розпочати домашній Мундіаль за підтримки рідних трибун.

Втім, канадці підійдуть до гри без одного зі своїх ключових футболістів. Через травму матч пропустить головна зірка та капітан команди Альфонсо Девіс. Втрата лідера може суттєво вплинути на гру господарів.

Збірна Канади: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 30 місце

Сумарна вартість складу: €198,65 млн

Найдорожчий гравець: Альфонсо Девіс (Баварія) – €40 млн (пропустить стартовий матч)

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Джонатан Девід (Ювентус) – 39 голів

Гвардієць команди: Джонатан Осоріо (Торонто) – 91 матч. Рекордсмен в історії: Атіба Хатчінсон – 104 матчі

Головний тренер: Джессі Марш (52 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1986, 2022)

У складі Боснії і Герцеговини увага традиційно буде прикута до легендарного Едіна Джеко. Для 40-річного форварда ЧС-2026 стане лише другим Мундіалем у кар'єрі. Досвідчений нападник залишається головною зіркою та одним із символів боснійського футболу, навіть попри поважний за футбольними мірками вік.

Едін Джеко Getty Images

Цікаво, що у заявці балканської збірної також є добре знайомий українським уболівальникам голкіпер Нікола Васіль. Воротар провів два сезони у складі луганської Зорі, а тепер може дебютувати на найбільшому футбольному форумі планети.

У Боснії і Герцеговини через ушкодження не зіграють форвард Харіс Табакович, хавбек Іван Шуньїч та захисник Нідаль Челік.

Попри кадрові втрати, балканська команда здатна нав'язати боротьбу. Для Боснії і Герцеговини це шанс голосно заявити про себе вже у першому турі, тоді як Канада прагнутиме розпочати домашній Мундіаль із перемоги.

Збірна Боснії і Герцеговини: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 64 місце

Сумарна вартість складу: €151,60 млн

Найдорожчий гравець: Тарік Мухаремович (Сассуоло) – €25 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Едін Джеко (Шальке) – 73 голи

Гвардієць команди та рекордсмен в історії: Едін Джеко (Шальке) – 148 матчів

Головний тренер: Сергій Барбарез (54 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (2014)

Історія протистоянь Канади та Боснії і Герцеговини

Збірні Канади та Боснії і Герцеговини раніше ніколи не зустрічалися на міжнародному рівні. Поєдинок ЧС-2026 стане першою очною грою в історії команд, а отже – відкриє абсолютно нову сторінку цього протистояння.

США – Парагвай: перевірка амбіцій господарів

Другий матч дня також пройде за участю співгосподарів турніру. Збірна США стартує на домашньому ЧС-2026 поєдинком у групі D проти Парагваю на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді поблизу Лос-Анджелеса – арені, яка вперше прийматиме матчі чемпіонату світу. Для американців це шанс упевнено розпочати турнір перед власними вболівальниками та зробити перший крок до плейоф.

Арена "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді Getty Images

Американці підходять до турніру з високими очікуваннями. Домашній Мундіаль – шанс для одного з найталановитіших поколінь в історії збірної США зробити серйозний крок уперед. Команда має чимало футболістів із провідних європейських чемпіонатів, а підтримка рідних трибун може стати важливим фактором уже зі стартового туру.

Лідер "Зоряно-смугастих" Крістіан Пулішич підходить до домашнього чемпіонату світу у статусі головної зірки команди та найкращого бомбардира нинішнього складу. Американці також покладають великі сподівання на тренера Маурісіо Почеттіно, від якого на домашньому Мундіалі очікують прориву збірної.

Збірна США: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 17 місце

Сумарна вартість складу: €385,65 млн

Найдорожчий гравець: Фоларін Балогун (Монако) – €40 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Крістіан Пулішич (Мілан) – 33 голи. Рекордсмен в історії: Клінт Демпсі – 57 голів

Гвардієць команди: Крістіан Пулішич (Мілан) – 86 матчів. Рекордсмен в історії: Кобі Джонс – 164 матчі

Головний тренер: Маурісіо Почеттіно (54 роки)

Найвище досягнення на ЧС: 3 місце (1930)

Втім, Парагвай традиційно залишається непростим суперником. Команда з Південної Америки історично асоціюється з дисциплінованою обороною, агресивною боротьбою та вмінням грати на результат.

Перед стартовим матчем парагвайці мають кадрові втрати. Через травми гру пропустять досвідчений захисник Фабіан Бальбуена та півзахисник Даміан Бобаділья. Натомість США підходять до матчу без кадрових втрат.

Парагвай має власний успішний досвід виступів на чемпіонатах світу. Найкращим результатом команди залишається вихід до чвертьфіналу ЧС-2010.

Збірна Парагваю: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 40 місце

Сумарна вартість складу: €153,65 млн

Найдорожчий гравець: Хуліо Енсісо (Страсбур) – €25 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Мігель Альмірон (Атланта Юнайтед) – 10 голів. Рекордсмен в історії: Роке Санта Крус – 32 голи

Гвардієць команди: Густаво Гомес (Палмейрас) – 89 матчів. Рекордсмен в історії: Пауло да Сілва – 148 матчів

Головний тренер: Густаво Альфаро (63 роки)

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (2010)

Історія протистоянь США та Парагваю

Збірні США та Парагваю мають доволі насичену історію очних зустрічей. Команди провели між собою дев'ять матчів: п'ять перемог здобули американці, дві – парагвайці, ще дві гри завершилися внічию. Різниця м'ячів — 12:7 на користь США.

Цікаво, що суперники вже зустрічалися на чемпіонаті світу – ще на першому Мундіалі у 1930 році. Тоді американці впевнено перемогли Парагвай із рахунком 3:0.

Остання зустріч між командами відбулася зовсім нещодавно – у листопаді 2025 року. Тоді США здобули перемогу з рахунком 2:1, що може додати господарям психологічної переваги перед стартом турніру.

Результати очних матчів

17.07.1930. ЧС. США – Парагвай 3:0

– Парагвай 3:0 04.06.1997. ТМ. США – Парагвай 0:0

14.03.1998. ТМ. США – Парагвай 2:2

06.07.2003. ТМ. США – Парагвай 2:0

– Парагвай 2:0 02.07.2007. Кубок Америки. США – Парагвай 1:3

1:3 28.03.2011. ТМ. США – Парагвай 0:1

0:1 11.06.2016. Кубок Америки. США – Парагвай 1:0

– Парагвай 1:0 27.03.2018. ТМ. США – Парагвай 1:0

– Парагвай 1:0 15.11.2025. ТМ. США – Парагвай 2:1

Перший тур часто задає тон усьому груповому етапу, а тому вже другий день ЧС-2026 може подарувати нових героїв і перші великі несподіванки турніру.