Визначилися потенційні суперники України в 1/8 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу з сокки 2026 року, який проходить у німецькому Ессені, визначилися потенційні суперники збірної України в 1/8 фіналу.

"Синьо-жовтим" протистоятиме переможець матчу 1/16 фіналу між національними командами Марокко та Австралії. Цей поєдинок відбудеться 3 вересня та розпочнеться о 15:10 за київським часом.

Натомість матч 1/8 фіналу за участі збірної України запланований на 4 вересня, початок о 21:50 за київським часом.

Зазначимо, що збірні Марокко та Австралії посіли другі місця у своїй квартетах, здобувши по дві перемоги та зазнавши по одній поразці на груповому етапі.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Михайла Шевченка з 9 очками та без пропущених м'ячів (11-0) стала переможцем групи I та напряму вийшла до 1/8 фіналу як одна з 8 найкращих команд, які посіли перші місця.