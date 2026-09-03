Україна в очікуванні суперника: сформовані всі пари 1/16 фіналу ЧС-2026 із сокки

У середу, 2 вересня, відбулись останні матчі групового етапу чемпіонату світу-2026 із сокки.

За їхніми результатами визначились 24 команди, які продовжать боротьбу за трофей. Вісім із них пробились напряму до 1/8 фіналу, а ще 16 боротимуться за право туди пробитись.

Всі пари 1/6 фіналу

Оман – Перу

Марокко – Австралія

Болгарія – Албанія

Хорватія – Туреччина

Угорщина – Англія

Німеччина – Сербія

Румунія – Чехія

Грузія – Сирія

Зазначимо, що поєдинки цієї стадії турніру відбудуться 3 вересня. Україна його пропускає, адже напряму пробилась до 1/8 фіналу, де на наступний день зіграє проти переможця пари Марокко – Австралія.

Підопічні Михайла Шевченка на груповому етапі здобули всі перемоги, не пропустивши жодного гола. Вони здолали Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0).

Наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру "синьо-жовті" поступилися Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшли до чвертьфіналу, де знову програли казахам.