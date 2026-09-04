Україна – Австралія: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС-2026 із сокки

У п'ятницю, 4 вересня, збірна України з сокки в Ессені проведе перший матч плейоф на чемпіонаті світу-2026, де їй протистоятиме національна команда Австралії.

Поєдинок 1/8 фіналу розпочнеться о 21:50 за київським часом. Його можна буде переглянути на Київстар ТБ.

Зазначимо, що підопічні Михайла Шевченка на груповому етапі здобули всі перемоги, не пропустивши жодного гола. Вони здолали Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0).

Завдяки таким результатам "синьо-жовті" напряму пробились до 1/8 фіналу. Австралійці грали перед цим в 1/16 фіналу, де розгромили Марокко з рахунком 8:1.

Наша національна збірна є срібним призером ЧС-2023 з сокки. У фіналі того турніру Україна поступилася Казахстану в серії булітів, а на ЧС-2025 дійшла до чвертьфіналу, де знову програла казахам.