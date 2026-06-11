Реал розпочав перемовини щодо підписання зірки Манчестер Сіті: на трансфері наполягає Моурінью

Реал увірвався у боротьбу за підписання португальського хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, на трансфері особисто наполягає майбутній головний тренер "вершкових" Жозе Моурінью.

Також зазначається, що переговори стосовно підписання вже просунулися, а Реал прагне обійти в цій гонці Барселону та мадридський Атлетико.

Відзначимо, що 1 липня 2026 року португальський півзахисник стане вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 22 мільйони євро.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 у футболці Ман Сіті португалець провів 53-х матчах в усіх клубних турнірах (3 голи та 5 асистів).

Раніше повідомлялося, що Сілва визначиться зі своїм майбутнім після чемпіонату світу-2026, куди він поїде у складі збірної Португалії.