Реал підписав зіркового півзахисника Манчестер Сіті
Мадридський Реал оголосив про підписання португальського півзахисника Бернарду Сілви.
Про це повідомила пресслужба "вершкових".
Сторони уклали контракт до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
31-річний футболіст приєднався до мадридського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті, який спливає 30 червня.
Бернарду Сілва виступав за англійський клуб із 2017 року, коли перейшов із французького Монако. За вісім сезонів у складі "містян" португалець став одним із ключових гравців команди та виграв низку трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів та шість титулів чемпіона Англії.
У сезоні-2025/26 Сілва провів 53 матчі на клубному рівні, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше Реал підписав захисника лондонського Челсі Марка Кукурелью, який ставав чемпіоном Європи 2024 року.