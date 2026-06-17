Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Реал підписав зіркового півзахисника Манчестер Сіті

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 12:23
Реал підписав зіркового півзахисника Манчестер Сіті
Бернарду Сілва
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал оголосив про підписання португальського півзахисника Бернарду Сілви.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Сторони уклали контракт до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

31-річний футболіст приєднався до мадридського клубу на правах вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті, який спливає 30 червня.

Бернарду Сілва виступав за англійський клуб із 2017 року, коли перейшов із французького Монако. За вісім сезонів у складі "містян" португалець став одним із ключових гравців команди та виграв низку трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів та шість титулів чемпіона Англії.

У сезоні-2025/26 Сілва провів 53 матчі на клубному рівні, в яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше Реал підписав захисника лондонського Челсі Марка Кукурелью, який ставав чемпіоном Європи 2024 року.

Бернарду Сілва Манчестер Сіті Реал Мадрид

Реал Мадрид

Реал оголосив про продовження контракту із досвідченим центрбеком клубу
Реал підписав чемпіона Європи, який грав разом із Мудриком
Півзахисник Челсі хоче перейти в Реал
До тренерського штабу Моурінью доєднається експівзахисник Реала – ЗМІ
Захисник Челсі та вихованець Барселони доєднається до Реала після ЧС-2026 – Романо

Останні новини