Голанд несподівано підтримав іншу збірну після вильоту з ЧС-2026

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд побажав успіху команді Томаса Тухеля перед півфіналом ЧС-2026 проти чинних чемпіонів аргентинців.

Його цитує ESPN.

Забивний форвард пригадав, як у дитинстві першою отримав якраз футболку "трьох левів".

"Звісно, я хочу, щоб Англія виступила добре. Здається, в дитинстві я отримав футболку збірної Англії раніше, ніж футболку збірної Норвегії. Звісно, я хочу, щоб Англія досягла успіху, тому що це чудова країна. Та й футболка в них гарна", – сказав Голанд.

Англія не є чужою країною для Ерлінга. Норвежець із липня 2022-го виступає за Манчестер Сіті. Саме у розташуванні "містян" перетворився у справжню футбольну зірку, провівши за англійський гранд 198 матчів (162 голи та 30 асистів), а також завоював із МанСіті 9 трофеїв.

Відзначимо, що півфінал Мундіалю Англія – Аргентина запланований на 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Натомість збірній Норвегії не вдалося пробитися до 1/2 фіналу світової першості. У чвертьфіналі "вікінги" поступилися якраз Англії (1:2). Після матчу Голанд розкритикував суддіство.

Додамо, що ЧС-2026 таранний форвард збірної Норвегії закінчив для себе на статистиці у 7 голів та одній гольовій передачі.