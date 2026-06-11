Перемовини з Барселоною та Атлетико призупинені: Реал раптово змінив рішення зірки Манчестер Сіті

Центральний півзахисник англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілва не продовжить кар'єру у каталонській Барселоні чи мадридському Атлетико через інтерес іншого іспанського гранда.

Про це повідомляє AS.

Досвідченим 31-річним футболістом активно цікавиться мадридський Реал. Ще дві місяці тому агент Жорже Мендеш запропонував "Королівському клубу" португальського гравця центру поля.

Однак тоді "вершкові" вирішили не поспішати із рішенням щодо Сілви через невизначеність щодо призначення головного тренера. 10 червня ж стало відомо, що Реал викупив Жозе Моурінью у лісабонської Бенфіки, тому новий наставник закликав докласти зусиль, аби підписати його земляка із Сіті.

Через це Бернарду призупинив перемовини з Барселоною та Атлетико.

Відзначимо, що 1 липня 2026 року португальський півзахисник стане вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 22 мільйони євро.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 у футболці МанСіті португалець провів 53-х матчах в усіх клубних турнірах (3 голи та 5 асистів).

Раніше повідомлялося, що Сілва визначиться зі своїм майбутнім після чемпіонату світу-2026, куди він поїде у складі збірної Португалії.