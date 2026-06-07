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Це варіант, який у мене є: Бернарду Сілва – про майбутній крок у кар'єрі

Денис Іваненко — 7 червня 2026, 11:49
Це варіант, який у мене є: Бернарду Сілва – про майбутній крок у кар'єрі
Бернарду Сілва
ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про своє майбутнє.

Його слова передає A Bola.

Португалець, який 1 липня стане вільним агентом, заявив, що ще не визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру. При цьому він назвав один конкретний варіант, який у нього є.

"Я ще не ухвалив рішення. Хочу бути у клубі, який мене справді захоче. У клубі, де відчуватиму, що я корисний. Чи мрію я грати за Барселону? Не буду відповідати, бо не знаю, де зрештою опинюся. Це варіант, який у мене є, але рішення ще не прийнято. Ми не знаємо, що станеться", – сказав Сілва.

Раніше була інформація, що мадридський Атлетико також планує підписання Бернарду Сілви. "Матрацники" запропонували португальцю контракт за схемою "1+1".

У сезоні-2025/26 півзахисник провів 53 матчі на клубному рівні. У них він забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

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