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У Трабзонспорі назвали причину відходу Зубкова

Софія Кулай — 10 червня 2026, 09:34
У Трабзонспорі назвали причину відходу Зубкова
Олександр Зубков
Getty Images

Президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган висловився про відхід українського правого вінгера Олександра Зубкова, який перебрався до грецького АЕКа.

Його цитує Haber61.

За його словами, футболіст збірної України покинув команду через сімейні обставини.

"Залишатися в цьому місті – це не те саме, що залишатися в Стамбулі. Тому нам невигідно, якщо гравець, який не хоче бути тут, приїжджає до Трабзона. Зубков хотів піти через сімейні обставини. Ми не наполягали, ми йому допомогли", – сказав Доган.

Зубков виступав за турецький клуб із лютого 2025-го. Відтоді провів у футболці Трабзонспора 57 матчів, у яких відзначився 12 голами та 16 асистами. Із командою завоював Кубок Туреччини (2025/26).

Наостанок Олександр зворушливо попрощався із турецьким колективом.

Відзначимо, що Трабзонспор за підсумками сезону-2025/26 фінішував третім у Суперлізі, набравши 69 балів у 34-х турах.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб цікавиться українським форвардом Роми Артемом Довбиком, а також легіонерами Жирони – Владиславом Ванатом і Віктором Циганковим. Нагадаємо, що 5 червня 2026 року Руслан Малиновський став гравцем Трабзонспора.

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