Повернулася після загадкового зникнення: дружина Зубкова показала ніжні сімейні кадри з відпочинку

Після несподіваного зникнення із соцмереж дружина українського футболіста Олександра Зубкова знову потішила підписників новими публікаціями.

Ганна на деякий час повністю видалила свій Instagram-акаунт, через що серед шанувальників пари почали з'являтися різноманітні припущення. Втім, причини такого рішення вона так і не пояснила.

Тепер кохана футболіста повернулася до соцмереж та одразу поділилася теплою серією сімейних світлин із сонячної Марбельї.

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На опублікованих кадрах Ганна проводить час разом із чоловіком та їхньою донькою Софією. Особливу увагу підписників привернуло фото, де Олександр несе маленьку Софію на плечах під час прогулянки.

Сімейство насолоджується відпочинком на узбережжі, а атмосферні кадри буквально просякнуті літнім настроєм і затишком.

Нагадаємо, напередодні Олександра Зубкова перебрався до грецького АЕКа, підписавши 4-річний контракт.

Згодом президент Трабзонспора висловився про відхід українського вінгера, заявивши, що той був змушений піти з команди за сімейними обставинами.